Gosens-Union Berlino, a oggi niente accordo con l’Inter. Ma uno c’è

Gosens può trasferirsi all’Union Berlino, lasciando l’Inter dopo un anno e mezzo. Contrariamente a quanto detto stasera (vedi articolo), Di Marzio in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport dà la trattativa in corsa ma ancora senza alcun accordo.

CEDERLO OPPURE NO? – Arrivato a gennaio 2022 dall’Atalanta, per Robin Gosens potrebbe esserci un nuovo trasferimento (in Germania). Gianluca Di Marzio non lo dà però in chiusura: «L’Union Berlino ha approcciato il giocatore, avrebbe anche un’intesa di massima con il giocatore ma non ce l’ha ancora con l’Inter. Chiede almeno quindici milioni di euro. Qualora Gosens dovesse partire l’Inter ha bloccato Carlos Augusto».