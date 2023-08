Gosens, l’Inter è il passato: primo passo con l’Union Berlino

Gosens ormai può definirsi un ex giocatore dell’Inter. Il laterale tedesco si sta trasferendo all’Union Berlino e da oggi non è nemmeno più in Italia ma in Germania.

TRASFERIMENTO CONCLUSO – Con Carlos Augusto solo da annunciare per l’Inter c’è anche la cessione di Robin Gosens. Il laterale tedesco torna in patria, per giocare per la prima volta in Bundesliga. Come riporta Sky Sports DE, questo pomeriggio è arrivato a Berlino per svolgere le visite mediche. Gosens firmerà a breve il contratto con l’Union Berlino, club che giocherà la Champions League dopo una grande stagione passata. Anche qui ormai si attende solo l’ufficialità.