Gosens-Inter, oggi le visite mediche. Sarà prestito gratuito: i dettagli – CdS

Gosens come già ribadito anche dalla nostra redazione (vedi articolo), oggi effettuerà le visite mediche con l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, ecco ulteriori dettagli dell’operazione del suo trasferimento a Milano.

I DETTAGLI – Gosens si trasferirà all’Inter con la formula del prestito (gratuito), e diventerà interista per complessivi 27 milioni di euro: costo del cartellino fissato a 22 milioni, mentre gli altri 5 costituiscono il monte dei bonus legati al suo rendimento e quello della squadra. Il tedesco per i prossimi sei mesi di prestito manterrà lo stesso stipendio che gli garantiva l’Atalanta, per poi triplicarlo dal 2022-23. Oggi sono previste le visite mediche con l’Inter, verranno valutate con attenzione le condizioni del bicipite femorale della coscia destra che lo sta tenendo fuori ormai da quattro mesi, poi sarà il momento della firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi quattro anni e mezzo, a 3 milioni a stagione. Marotta e Ausilio nella giornata di ieri hanno provato ad allungare il prestito a diciotto mesi, ma i bergamaschi sono stati irremovibili su sei.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno