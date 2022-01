Gosens-Inter, oggi le visite mediche! Arriva subito l’annuncio ufficiale?

Gosens oggi diventerà un nuovo giocatore dell’Inter. Il laterale tedesco, proveniente dall’Atalanta, svolgerà in giornata le visite mediche. Possibile subito l’annuncio ufficiale.

IN CHIUSURA – È la giornata delle visite mediche per Robin Gosens. Già in mattinata previsti i test fisici per il tedesco, dettaglio da non sottovalutare visto che non gioca da cinque mesi per un infortunio muscolare, sul quale ha avuto una ricaduta. Ieri si è chiusa la trattativa, con gli agenti che all’uscita hanno parlato di dettagli da sistemare (vedi articolo). Ora le ultime formalità sono ormai chiuse, c’è solo da completare le questioni burocratiche. Già oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, con l’Inter che prenderà Gosens dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di venticinque milioni di euro. Per Gosens pronto anche un contratto quadriennale, col ritorno in campo previsto nella seconda metà di febbraio.