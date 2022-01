Caicedo, oggi l’accelerata. In caso di fumata bianca domani le visite mediche – CdS

Caicedo, oggi l’Inter potrebbe affondare anche il colpo in attacco. Al momento, come sottolineato dal collega Pietro Guadagno del Corriere dello Sport, la situazione è in apparente stallo.

AFFONDO – Oggi potrebbe esserci l’accelerata decisiva per Felipe Caicedo. Al momento la situazione è identica a quella di un paio di giorni fa, quindi in apparente stallo. L’Inter ha messo in chiaro di non voler pagare i 750mila euro rimasti da pagare dell’ingaggio dell’ecuadoregno per i prossimi cinque mesi (il Genoa gli garantisce 2,5 milioni a stagione). Il nodo è proprio la differenza. A colmarla ci deve pensare il club rossoblù, oppure lo stesso Caicedo che deve compiere un sacrificio. La trattativa, comunque, resta nel vivo e questo non dovrebbe essere un ostacolo. Basterà la giornata di oggi per arrivare a una quadratura, in caso di fumata bianca, Caicedo sosterrà le visite mediche già domani.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno