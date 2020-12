Gomez sempre separato in casa: l’Atalanta riflette, l’Inter osserva – Sky

Alejandro Gomez è sempre un separato in casa per l’Atalanta, che ufficialmente però non l’ha ancora messo sul mercato. I Percassi riflettono e cercano di trovare una soluzione, l’Inter e gli altri club interessati osservano l’evolversi degli eventi

L’Atalanta è tornata al lavoro ieri con sempre la grana Gomez da risolvere. L’attaccante e capitano è tornato al lavoro col resto dei compagni, ma si allena a parte e la frattura è ancora evidente. In questo momento è un vero e proprio separato in casa e ovviamente si è scatenato l’interesse di mercato. Secondo “Sky Sport” è certamente prematuro parlare di trattative e offerte, al momento non sono ancora arrivare offerte all’Atalanta anche perché il club bergamasco non ha ancora messo ufficialmente in vendita il giocatore. I Percassi cercano di trovae una soluzione e cercano soprattutto di capire se ci sono margini per ricomporre la frattura. I club interessati, Inter in testa ma ci sono anche Roma e Lazio, osservano l’evolversi degli eventi.