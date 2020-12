Tommasi: “Serie A atipica, c’è una sola squadra che può perderla”

Damiano Tommasi

Damiano Tommasi, ex calciatore ed ex presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio” della Serie A che ripartirà tra pochi giorni dopo la breve sosta natalizia.

LO SCUDETTO – Damiano Tommasi crede che sia una stagione anomala in Serie A, ma ha le idee chiare sulla lotta scudetto: «Ho detto più volte che sarà una stagione atipica. Credo che da oggi inizi un nuovo campionato. Il carico di lavoro e gli infortuni che si sono visti fino ad ora, con le coppe che entreranno nel vivo, cambieranno il rendimento di squadre e giocatori. Cambierà volto al campionato. Sono sempre convinto che c’è solo una squadra che può perderlo, che è la Juventus. Ha dimostrato in questi anni di avere quello che serve di più in questo momento, equilibrio e forza mentale, che le altre squadre non hanno dimostrato».