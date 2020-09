Godin-Inter: oggi giorno buono per l’addio? Vidal (e Conte) fremono

Diego Godin

L’addio di Godin muove le altre tessere del domino. Vidal aspetta solo il segnale per potere riabbracciare Conte. L’Inter, oggi, giocherà un’amichevole a San Siro contro il Pisa (QUI i dettagli). Poi, dovrebbe sbloccarsi il mercato

BATTUTE FINALI – Siamo al rettilineo prima del traguardo: Diego Godin dovrebbe dire addio all’Inter nella giornata di oggi. Dopo una settimana di tira e molla, il Cagliari è riuscito a strappare l’intesa col calciatore. Secondo diversi media italiani, mancherebbero soltanto alcuni dettagli da risolvere per quanto riguarda la buonuscita. Poi, Godin sarà liberare di firmare un triennale con il club sardo come vi raccontavamo QUI.

ATTESA – L’addio dell’ex Atletico Madrid è fondamentale per due motivi. L’ingaggio di Godin rappresenta un grosso macigno per le casse dell’Inter (cifra totale vicina ai 5 milioni di euro). Il suo addio libera uno slot importante, a quei numeri, per un altro colpo che l’Inter avrebbe già in canna. Si tratta di Arturo Vidal, che da giorni attende un segnale da parte del club per lasciare Barcellona e fare le visite in Italia. La concatenazione di questi avvenimenti dovrebbe consentire al cileno (finalmente!) di vestirsi di nerazzurro. Secondo diversi addetti ai lavori, Vidal potrebbe già essere a disposizione per la partita contro la Fiorentina di sabato prossimo. Ma con le tempistiche di questo mercato è meglio essere cauti.