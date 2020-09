Inter-Pisa in contemporanea col via della Serie A:...

Inter-Pisa in contemporanea col via della Serie A: oggi ultima amichevole

Stadio Giuseppe Meazza San Siro Inter

Inter-Pisa è già l’ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A. Si torna finalmente al Meazza, in contemporanea con la partita inaugurale del campionato Fiorentina-Torino: calcio d’inizio alle ore 18 (senza diretta TV né possibilità di seguire la sfida in streaming).

L’ULTIMA PRIMA DEL DEBUTTO – Inter-Pisa serve come prova generale per il debutto in Serie A. Proprio mentre la Fiorentina, primo avversario in campionato sabato prossimo (ore 20.45), sfiderà il Torino la squadra di Antonio Conte sarà protagonista di un’amichevole tutta nerazzurra. Al Meazza arriva il Pisa, che fra una settimana inizierà la Serie B. Si torna quindi ad assaporare calcio vero a San Siro, che non ospita un match ufficiale dall’1 agosto (Milan-Cagliari). L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a Milano è stato trent’anni fa: incredibile 6-3 il 21 ottobre 1980, con tripletta di Aldo Serena a prendersi la copertina. Quattordici successi interisti, contro sei toscani e otto pareggi, nei ventotto confronti diretti.

NUOVI CAMBI? – Inter-Pisa dovrebbe essere l’ultima senza Arturo Vidal. È ormai fatta per il cileno, che dovrebbe essere a disposizione contro la Fiorentina. Nell’attesa Conte può far ruotare ancora i suoi: l’ha fatto molto col Lugano, nel 5-0 di martedì, idem ieri nell’allenamento congiunto con la Carrarese (7-0). Da capire se potrà esserci subito spazio per Andrea Pinamonti ufficializzato subito dopo la fine del test. Poi, come al solito, molti tifosi vorranno vedere dal primo minuto Christian Eriksen (fin qui ancora due subentri su due). C’è ancora una settimana di lavoro, ma già oggi si dovrebbe avere un’idea della nuova squadra. Che, mercato permettendo, inizia a prendere una sua forma. Pur non essendo possibile seguire in diretta TV l’amichevole (vedi articolo) Inter-News.it non mancherà con la copertura puntuale su Inter-Pisa, fra cui le formazioni ufficiali, gli aggiornamenti sul risultato e le interviste post partita.