Ceccarini: “Inter, a sinistra c’è Marcos Alonso. Esposito? Può andare in B”

Niccolò Ceccarini

Secondo Niccolò Ceccarini, noto giornalista, l’ipotesi più completa per la fascia sinistra dell’Inter resta Marcos Alonso. Ci sarebbero novità anche su Sebastiano Esposito, dato al momento in uscita. Questo, ed altro, nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com”

TASSELLI – Nelle ultime ore il mercato in uscita dell’Inter sembra aver ripreso smalto. Diego Godin e Antonio Candreva sarebbero vicini alla cessione. Questo, spiega Niccolò Ceccarini, consentirebbe ai nerazzurri di completare l’organico: “Dato per fatto Vidal – scrive Ceccarini nel suo editoriale per “Tuttomercatoweb.com” – il centrocampo è al completo. Un tassello che i nerazzurri devono sistemare è la fascia sinistra. Dalbert resta in partenza ma ancora non c’è un’offerta concreta. Appena si muoverà qualcosa l’Inter proverà a convincere il Chelsea a vendere uno tra Emerson Palmieri o Marcos Alonso. L’ex Fiorentina da tempo vorrebbe tornare in Italia e allo stato attuale rimane l’ipotesi più concreta. Per il ruolo di quarta punta c’è Andrea Pinamonti. Sebastiano Esposito invece non resterà. Per lui c’è l’imbarazzo della scelta ma oggi la SPAL è in vantaggio”.