Godin-Cagliari “sblocca” Vidal-Inter: affare fatto, il giorno della chiusura

Diego Godin Inter

Godin al Cagliari è direttamente collegato a Vidal all’Inter, visto che serviva una cessione per sbloccare l’arrivo del cileno. Tutto definito, dato che l’ormai ex Barcellona sarà a Milano presumibilmente domani sera (vedi articolo). Manuele Baiocchini, per Sky Sport 24, ha dato il giorno per l’ufficialità.

QUELLO CHE ESCE – Diego Godin è il primo di tanti giocatori che lasciano l’Inter: va al Cagliari. Tutto fatto per il trasferimento del difensore uruguayano in rossoblù, a titolo gratuito. Risolte le ultime lungaggini burocratiche, che hanno posticipato di una settimana la chiusura della cessione. Secondo Manuele Baiocchini, intervenuto in collegamento nel corso di “Sky Saturday Night”, lunedì sarà il giorno giusto per l’ufficialità. Godin svolgerà le visite mediche e arriverà a Cagliari, dove lo attende Eusebio Di Francesco che già stamattina ha anticipato il suo arrivo (vedi articolo). Di conseguenza, per Arturo Vidal, si apriranno finalmente le porte dell’Inter.