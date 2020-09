Verona-Roma senza reti né Dzeko e Kumbulla. Prima classifica di Serie A

Marash Kumbulla Verona

Verona-Roma offre più emozioni che gol. Ma soprattutto qualche polemica extra campo dovuta al mercato. I giallorossi non vanno oltre lo 0-0 facendo a meno dell’ultimo arrivato Kumbulla e soprattutto Dzeko nel debutto in Serie A

PAREGGIO SENZA GOL – Il primo anticipo serale di Serie A termina senza reti. A Verona i padroni di casa dell’Hellas riescono a bloccare la Roma, privata – tra gli altri – di due titolari. In attacco non c’è il capitano Edin Dzeko, rimasto in panchina per tutto il tempo a causa delle voci di mercato che lo vedono in direzione Juventus. E in difesa non c’è neanche l’ultimo grande ex Marash Kumbulla, che ha appena lasciato Verona proprio per la Capitale. Lo 0-0 di Verona-Roma completa questo sabato di calcio italiano, anticipato dall’1-0 di Fiorentina-Torino (vedi articolo). La prima classifica parziale della Serie A 2020/21 vede la Viola prima da sola a quota 3 punti, Roma e Verona seconde a 1. Ultimo il Torino, a 0 come le altre squadre ancora non scese in campo.