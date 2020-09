Godin-Cagliari, arriva la conferma! Il DS: “Interesse da lui. Con l’Inter…”

Godin al Cagliari è una voce di mercato che ha preso piede nelle ultime ventiquattro ore. Il direttore sportivo rossoblù, Pierluigi Carta, ha confermato la trattativa in corso con l’Inter. Queste le sue parole raccolte dall’inviato di Inter-News.it alla Sardegna Arena, dove è in corso la presentazione di Razvan Marin.

TUTTO VERO! – Diego Godin può trasferirsi a breve al Cagliari. Il direttore sportivo rossoblù, Pierluigi Carta, conferma la trattativa e l’interesse del giocatore: «Godin è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, sicuramente. È un campione che nel corso degli anni ha ottenuto tante vittorie con grandissimi club. Pertanto è un giocatore che può interessare al Cagliari, come ad altri club se è in uscita dall’Inter. C’è stato un approccio con l’Inter e gli agenti del giocatore, lui ha manifestato interesse per il Cagliari e questo ci ha portato ad approfondire le condizioni. È un campione, con leadership: farebbe bene al gruppo in questa chiave. La trattativa non è facile, perché la sua storia parla: siamo in una fase embrionale, se ci dovessero essere le condizioni sarebbe un’opportunità enorme per noi. Sappiamo tutti cosa potrebbe portare Godin al Cagliari in termini di leadership ed esperienza».

Fonte: Inter-News.it – Riccardo Spignesi