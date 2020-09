Inter, test fisici e allenamento pomeridiano. Ecco il programma di Conte

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

Inter in allenamento in vista dell’inizio della prossima Serie A. I nerazzurri hanno svolto tutti i test fisici in mattinata agli ordini di Antonio Conte, mentre il pomeriggio è dedicato a un vero e proprio allenamento. Nei prossimi giorni, le vere e proprie amichevoli

SQUADRA IN PREPARAZIONE – Come riporta Matteo Barzaghi per SkySport24, sono giorni cruciali per la preparazione dell’Inter in vista della prossima Serie A e del primo impegno contro la Fiorentina. Antonio Conte ha destinato la mattinata ai test fisici: i calciatori in rosa sono arrivati scaglionati e hanno svolto le attività richieste. Nel pomeriggio, invece, la squadra sta svolgendo la seduta di allenamento. Calendario fitto di impegni nei prossimi 8 giorni con diverse amichevoli in programma (qui i dettagli).