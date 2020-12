Giulini: “Nainggolan-Cagliari? Ora pure più complicato! Ma se l’Inter…”

Tommaso Giulini Cagliari

Giulini è intervenuto in collegamento con “Il Cagliari in diretta”, su Videolina. Il presidente rossoblù torna sulla possibilità che Nainggolan possa lasciare l’Inter a gennaio per tornare a Cagliari, tenendo aperto uno spiraglio nonostante le difficoltà.

TORNA O NO? – Il discorso Radja Nainggolan resta sempre prioritario in casa Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini, pur senza chiudere la porta, segnala però le difficoltà: «Non si sa mai quali regali si trovino sotto l’albero di Natale, non si sa se la Befana ti porta il carbone o non te lo porta… (ride, ndr) In questo momento è complicato, con gli stadi chiusi e con gli introiti azzerati è un’operazione che diventa ancora più complicata rispetto a quest’estate. Se l’Inter avrà voglia di volerne riparlare con noi sicuramente ci saremo per riparlarne. Questo non c’è dubbio, perché credo che Nainggolan ci aiuterebbe ad alzare il livello nel girone di ritorno. Siamo tanti, siamo ventinove: idealmente vorremmo rimanere venticinque-ventisei. Credo che almeno quattro giocatori dovrebbero uscire, poi se dovessero uscire cinque o sei ne arriverebbero uno o due».

UN RISCHIO – Da Giulini, oltre alla vicenda Nainggolan-Cagliari, un commento anche sulle restrizioni: «Stadi? Ci arrivano voci che, anche se la curva dovesse migliorare, tutto il girone di ritorno dovrebbe essere con gli stadi chiusi».