De Grandis: “Inter, un vantaggio ora. Insigne non può fare un errore così”

Stefano De Grandis

De Grandis è stato ospite di “23” su Sky Sport. Il giornalista sostiene che l’Inter ora possa essere avvantaggiata, così come che Insigne abbia sbagliato a insultare l’arbitro Massa prendendosì l’espulsione.

IL GIUDIZIO – Per Stefano De Grandis l’Inter ora può sfruttare il fatto di non avere le coppe: «Vantaggio? Un po’ sì. Non parlo neanche tanto di fatica fisica, anche se la Champions League è documentato che ti porti via energie. Ma, al di là di quello, hai meno traumi e meno incidenza, meno giocatori che si fanno male e meno tensione da dover gestire. La fatica? Sono ragazzi giovani, si sanno gestire. Il neo è avere la rosa molto ampia, però uno come Antonio Conte può sicuramente lavorare di più. Con una partita a settimana è un vantaggio. Uno come Lorenzo Insigne non può prendere un’espulsione così. Si può discutere tre ore, ma un giocatore così sbaglia: non può fare un errore del genere».