Vagnati (DS Torino) contro Abisso: “Senza parole! Su Singo errore oggettivo”

Condividi questo articolo

Photo 200810508

Vagnati, direttore sportivo del Torino, si scaglia contro Abisso. L’arbitro, ampiamente noto già da Roma-Fiorentina del 2019 per le sue decisioni più che discutibili, ha condizionato la partita poi persa 3-1 dai granata con la Roma (vedi articolo) per un’espulsione esagerata di Singo dopo quattordici minuti. Questa la sua lamentela su Sky Sport durante “23”.

IL SOLITO ABISSO – Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ce l’ha con l’arbitro Rosario Abisso. Nel mirino la seconda ammonizione di Wilfried Singo, che non sembrava nemmeno fallo: «È una roba che lascia veramente senza parole. Al 15’… Penso che sia una cosa talmente chiara e oggettiva che non è una posizione che ho io. Che spiegazione dobbiamo avere? È un errore. Mi dispiace che il regolamento bisogna rivederlo: questa non è un’espulsione diretta, ma il VAR la dovrebbe rivedere. Ci stiamo lamentando perché non è la prima volta, qui c’è un errore chiaro che ci lascia in dieci al 15′. Senza contare il gol (dell’1-0, ndr), con un fallo su Andrea Belotti. Singo mi sembra evidente che prenda la palla, ci vogliamo soffermare su questo? Noi portiamo la squadra in ritiro, abbiamo una città importante e facciamo degli investimenti. Questi sono errori importanti, errori che determinano una partita. Poi l’assistente a quanti metri è? A cinque metri. Secondo me non c’è neanche fallo, non puoi dare ammonizione, non c’è nemmeno il discorso del timing. C’è poco da analizzare. Questa di Singo è una cosa abbastanza oggettiva, che lascia rammarico».