Gagliardini (per ora) può restare all’Inter: addio al momento rimandato – SI

Gagliardini non sta certo impressionando nelle sue prestazioni con l’Inter e, dopo il suo sfogo a seguito della partita col Verona, si pensava potesse anticipare l’addio a gennaio. Secondo Sportitalia Mercato è però difficile che ciò avvenga.

ULTIMO GIORNO – Fra venti ore si conclude il mercato e non dovrebbero esserci novità su Roberto Gagliardini. Il centrocampista è uno dei tanti in scadenza di contratto con l’Inter, ma non si dovrebbe anticipare il suo addio a oggi. Sportitalia Mercato dà il 90% di permanenza per questa sessione, col restante 10% come soluzioni in Serie A. Niente da fare per la soluzione Nottingham Forest, che negli ultimi giorni sembrava poter essere interessato a Gagliardini. Nelle ultime partite Simone Inzaghi lo ha spesso schierato, anche da titolare come sabato con la Cremonese. Ma di certo il rendimento di Gagliardini non è stato all’altezza.