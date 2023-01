Demiral, contatto Inter-Atalanta in serata. Legato a Skriniar e un problema – SI

Demiral è il nome che l’Inter sta valutando in queste ultime ore, in caso di cessione immediata di Skriniar al PSG. Da Sportitalia Mercato si segnala però un motivo per cui l’Atalanta può dire no.

L’ULTIMO NOME – Merih Demiral avrà Inter-Atalanta alle ore 21, ma non è ancora chiaro da tesserato di quale squadra. Il difensore turco è il nome individuato dalla società per sostituire ora Milan Skriniar, se il PSG dovesse presentare quell’offerta a ora non arrivata (vedi articolo). Michele Criscitiello, da Sportitalia Mercato, afferma che l’Atalanta non ha intenzione di dare Demiral all’Inter in prestito, perché entrambe si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League. E qui nasce il problema principale. Alfredo Pedullà aggiunge come ci sia stato un contatto fra le due proprietà in serata, con l’Atalanta che ha aperto a un obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League. Poi può venire fuori anche un nome straniero, ma la questione Demiral-Inter è legata a Skriniar.