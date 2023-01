Skriniar, offerta PSG non da 15 milioni. Alle 20 ultimo contatto con l’Inter – SI

L’ultima offerta del PSG per Skriniar non è quella che soddisfa l’Inter. Questo nonostante contatti avvenuti anche in serata fra le parti, per trovare una soluzione. Lo annuncia Pedullà nel corso di Sportitalia Mercato.

LA QUESTIONE – Alfredo Pedullà prova a capire perché la vicenda Milan Skriniar non si è ancora risolta: «Uno aspetta per orgoglio la mossa dell’altro. Meglio prendere dodici che zero, perché dopodomani prendi zero, però per l’Inter tutte le mosse fatte dal PSG giustificano il fatto di tenere il punto per orgoglio. Secondo me il sostituto non è un problema perché lo prendono, da ieri sera il nome è Merih Demiral che è fuori dai radar dell’Atalanta, perché fa panchina. Il modo di Skriniar è stato sbagliato, perché ora il PSG lo deve liberare se ha un minimo di comprensione: l’ha messo nei casini. Ecco perché dobbiamo tenere la porta aperta. Non sono arrivati a quindici più bonus, se arrivano la questione è aperta».

QUALI TEMPISTICHE? – Pedullà prosegue, ribadendo quanto detto prima (vedi articolo): «Non aspettiamoci di aspettare alle 18 di domani, perché altrimenti col cerino in mano rimane Skriniar. Al momento la proposta di Luis Campos, che è un personaggio particolare, non è da quindici milioni più bonus. Se dovesse arrivare secondo me l’Inter l’accetterebbe, anche dodici milioni più cinque di bonus. Al momento siamo fermi a dieci, a venti ore dalla fine del mercato. E devi avere qualcosa, possibilmente in Italia. Alle 20 di stasera c’è stato un altro contatto e sono andati pesantemente su Demiral, poi vediamo. Magari poi prendono uno straniero, ma l’Inter deve arrivare viva a giugno o deve prendere tre difensori».