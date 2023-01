Pedullà: «Skriniar deadline allungata, ma l’Inter non aspetta le 19.15»

Per Skriniar si pensava che oggi fosse l’ultimo giorno per poterlo vendere al PSG, invece c’è ancora domani come possibilità. Pedullà, ad Aspettando Calciomercato su Sportitalia, segnala però come non si aspetterà l’ultimo minuto.

NON È FINITA FINCHÉ NON È FINITA – Per Alfredo Pedullà il caso Milan Skriniar si può risolvere anche nell’ultimo giorno di mercato: «Dobbiamo aspettare e capire se questa deadline, allungata, dell’Inter porterà alla cessione a gennaio. Sono delle partite a scacchi, questa dura un po’ di tempo e non può andare oltre le 20 di domani. Non penso che l’Inter andrà alle 19.15 a trovare un sostituto. La gestione poteva essere diversa, con Skriniar a nascondersi che è andato a rilasciare le dichiarazioni a quel sito slovacco».