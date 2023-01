Skriniar, più vicina la permanenza all’Inter! Precisazione su una cosa − Sky

Il futuro di Milan Skriniar si deciderà all’ultimo giorno di mercato, ad oggi dovrebbe rimanere all’Inter fino a giugno. Poi una considerazione sul contratto col PSG

VICINA PERMANENZA − In collegamento dall’hotel Sheraton per “L’Originale” su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha dato aggiornamenti sulla situazione Skriniar. Le sue parole: «Il PSG non ha rilanciato, al momento è più vicina la permanenza di Skriniar fino a giugno. L’Inter si era cautelata parlando con l’Atalanta per Merih Demiral, favorevole ad un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Precisazione: il giocatore può già firmare un contratto oggi, perché i precontratti si possono firmare prima dei sei mesi della scadenza del contratto».