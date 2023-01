De Vrij, previsto incontro con l’Inter e Pastorello: l’intenzione sul rinnovo – Rai

Si parla tanto della vicenda Skriniar (vedi articolo), ma c’è anche de Vrij fra i tanti difensori in scadenza nell’Inter al 30 giugno. Venerato, da Calcio Totale su Rai Sport +, anticipa un incontro fra il difensore e Pastorello con esito già scritto.

VIA TUTTI – Dopo Milan Skriniar anche Stefan de Vrij può salutare l’Inter a parametro zero. Il contratto del difensore olandese è in scadenza al 30 giugno, così come il suo compagno di reparto, e la società vorrebbe rinnovare. Secondo Ciro Venerato a metà febbraio è in programma un vertice con il suo agente, Federico Pastorello, ma probabilmente i due diranno no alla proposta dell’Inter di un biennale da quattro milioni netti a stagione. Questo fa sì che si apra un trasferimento a parametro zero al termine della stagione. De Vrij piace in Spagna, a Barcellona e Atlético Madrid.