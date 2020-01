Gabigol-Inter, deadline Flamengo! Staff e attaccante consapevoli di un fatto

Gabigol e il suo staff ormai non possono più temporeggiare: l’attaccante di proprietà dell’Inter dovrà presto dare una risposta sul suo futuro al Flamengo

IL PUNTO – Secondo quanto riportato da GloboEsporte.com, la situazione riguardante il futuro dell’attaccante dell’Inter, Gabigol sarebbe delicata. Il Flamengo vorrebbe infatti porre un limite di tempo per conoscere la decisione definitiva dell’attaccante numero 9. Non ci sarebbe stato un ultimatum ufficiale, ma sia il giocatore che lo staff e il club sanno che aspettare fino alla fine della finestra europea il 31 gennaio è impossibile. I rossoneri hanno già spiegato fino a che punto è possibile aumentare l’ingaggio in un contratto della durata di quattro stagioni. Si starebbe inoltre discutendo della possibilità di trovare un accordo che preveda bonus in base agli obiettivi raggiunti.