Var, passo indietro sul fuorigioco: no a offside millimetrici – Repubblica

L’Ifab fa un sostanziale passo indietro sulla disciplina del Var per quanto riguarda il fuorigioco di pochi millimetri

DECISIONE – Secondo quanto riportato da “Repubblica”, per il fuorigioco verrà introdotta la tolleranza. Verrà infatti restituito potere al guardalinee. Niente più dunque offside millimetrici segnalati dai Var. Sarebbe quindi in arrivo un’informativa alle federazioni “che spieghi come applicare la tecnologia ai casi limite, quelli in cui attaccante e difensore sono sostanzialmente in linea e la distanza è millimetrica“. Una decisione presa in quanto “la posizione dell’attaccante va analizzata nell’istante esatto in cui l’autore del passaggio entra in contatto con la palla. Ma da tempo ci si è accorti che la tv non permette di scegliere sempre il fotogramma esatto. A volte nel frame selezionato nella sala Var la sfera è ancora attaccata al piede, ma il passaggio è già iniziato. Tra un frame e l’altro, l’attaccante che corre per ricevere il pallone può spostarsi fino a 13 centimetri ed essere punito dal Var per un fuorigioco che in realtà non c’è“.