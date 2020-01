Llorente, scambio Inter-Napoli non decolla! Due ostacoli per Giroud – Sky

Llorente e Giroud sono i due nomi per l’attacco dell’Inter nel mercato di gennaio. Al momento, però, entrambe le piste sono ferme. Tutti gli aggiornamenti dell’inviato di “Sky Sport” Fabrizio Romano

DUE PROFILI BEN NOTI A CONTE – L’operazione di scambio di prestiti tra Fernando Llorente e Matteo Politano non sta decollando per Inter e Napoli. Idea che rimane quindi al momento congelata. L’altra pista è quella che porta a Olivier Giroud, l’imminente scadenza del contratto con il Chelsea non sembra però agevolare la trattativa con la società nerazzurra. Il motivo risiede nel fatto che il francese chiede un ingaggio elevato e un contratto di due anni e mezzo ritenuto troppo lungo. L’operazione sarebbe tutt’altro che low cost, ecco perché anche questa soluzione non si sblocca. Il rientro di Alexis Sanchez consente all’Inter di valutare senza fretta. Tutto fermo allora per il colpo in attacco, con il profilo di un centravanti fisico che rimane da tenere in considerazione seppur non prioritario.

Fonte: Sky Sport – Fabrizio Romano