Sabatini: “Vidal, buone possibilitÃ  per l’Inter. Eriksen? Somiglia a Sneijder”

Sabatini: “Vidal, buone possibilità per l’Inter. Eriksen? Somiglia a Sneijder”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva”, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato di Arturo Vidal e Christian Eriksen, centrocampisti accostati all’Inter

RICHIESTA DI CONTE – Queste le parole del giornalista Sandro Sabatini su Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona nel mirino della squadra nerazzurra: «Ci sono buone possibilità che arrivi all’Inter, è una richiesta di Conte. Mi sembra per lui quello che è stato Nainggolan per Spalletti, da prendere a tutti i costi. Visto che non si sblocca la trattativa fa lui il ‘ribelle’ al Barça».

PARAGONE – Quindi Sabatini ha parlato anche dell’obiettivo dei nerazzurri, Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham: «Assomiglia come gioco a Snejider. All’Inter con il suo arrivo si potrebbe anche derogare dal 3-5-2: sarebbe un grande colpo e con uno come lui si potrebbe anche utilizzare il trequartista».