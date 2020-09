Esposito lascia l’Inter giÃ  oggi: accettata la nuova destinazione – Sky

Esposito lascia l’Inter già oggi: accettata la nuova destinazione – Sky

Sebastiano Esposito

Esposito nelle prossime ore cesserà di essere un giocatore dell’Inter. O meglio, a disposizione di Conte. Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” – annuncia la prossima destinazione dell’attaccante nerazzurro

OK AL PRESTITO – Importante novità notturna di mercato per l’Inter. In uscita. Dopo aver valutato la situazione, Sebastiano Esposito ha accettato il trasferimento alla SPAL. E già nelle prossime ore l’attaccante sarà a Ferrara. Accordo totale tra Inter e SPAL, ora c’è anche l’OK del diretto interessato. L’operazione si chiuderà in prestito secco. Nulla da fare per le altre pretendenti, a partire dal Pescara in Serie B, oltre alle altre società di Serie A interessate al classe 2002 nerazzurro. Nelle prossime ore Esposito non sarà più a disposizione di Antonio Conte per mettersi agli ordini di Pasquale Marino, neo tecnico della SPAL. La conferma arriva da Gianluca Di Marzio, giornalista di “Sky Sport”.