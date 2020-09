Bucciantini: “Vidal arriva all’Inter in un’ottica. Conte vuole arrembaggio”

Marco Bucciantini

Vidal sarà ufficiale all’Inter nella giornata di oggi, il rinforzo tanto voluto da Conte. Marco Bucciantini, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha parlato di come il cileno può inserirsi nello schema tattico nerazzurro.

UNO IN PIÙ – Marco Bucciantini trova le novità tattiche del nuovo acquisto: «Arturo Vidal diventa trequartista nel gioco, ma attraversa il campo partendo da mezzala. In questo momento, per trovare posto a Christian Eriksen, (Antonio Conte, ndr) avrebbe cambiato la geometria del centrocampo, due più uno. Con Vidal torna a fare il suo gioco: lui vuole che sulle linee l’arrembaggio parta dalla posizione di mezzala. Poi secondo me lui arriva all’Inter nell’ottica di avvicinarsi alla porta avversaria, perché lo vuoi avvicinare gli attaccanti».