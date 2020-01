Eriksen verso l’Inter, il Tottenham manda segnali! Preso Fernandes – Sky

Eriksen viaggia sempre di più verso l’Inter, che ha fatto la sua offerta e ora attende la risposta del danese (vedi articolo). Il Tottenham, nel frattempo, ha quasi definito l’acquisto di Gedson Fernandes dal Benfica. Un segnale chiaro? Di seguito quanto rivelato da Fabrizio Romano

SEGNALI – Christian Eriksen sembra davvero molto vicino all’Inter, che ha formulato un’offerta importante e ora attende gli sviluppi. Il Tottenham corre ai ripari e definisce l’acquisto di Gedson Fernandes, centrocampista del Benfica: “Gedson Fernandes al Tottenham, eccoci! Firmerà il suo contratto nelle prossime ore. Accordo totale. Il West Ham non è mai stato in gara”, scrive Fabrizio Romano su Twitter. Un segnale positivo per l’Inter?

Gedson Fernandes to Tottenham, here we go! He’s going to sign his contract on next hours. Total agreement. West Ham have never been in the race. ⚪️ #THFC #transfers #Spurs

