Inter, contratto importante per Eriksen! Attesa, poi Tottenham: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter si divide tra mercato in entrata e in uscita. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano su “Sky Sport 24”, l’evoluzione principale del mercato nerazzurro riguarda Eriksen e Vidal. Intanto la Roma continua a lavorare su Politano (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni

MOSSE DI MERCATO – L’Inter lavora al mercato in entrata ma anche in uscita: «Matteo Politano è nel mirino della Roma. Tante squadre hanno capito che può liberarsi. Anche il club giallorosso ha iniziato dei contatti per capire il prezzo dell’ex Sassuolo e le condizioni di trasferimento». Fabrizio Romano fa poi il punto sui due nomi caldi in ottica centrocampo: «Le evoluzioni a centrocampo per l’Inter vedono Christian Eriksen avanti rispetto ad Arturo Vidal perché in casa Barcellona c’è il caos. L’Inter ha fatto un’offerta per Eriksen (vedi articolo) e sta aspettando una risposta dal giocatore. Il contratto offerto dall’Inter al danese è importante, se dovesse dire di sì la dirigenza sarebbe pronta a trattare con il Tottenham. L’Inter spingerà sul fronte del danese per poi completare con Olivier Giroud e Ashley Young».