Costacurta: “Lukaku partitone in Inter-Atalanta, ma con un problema”

Costacurta ha parlato nel corso di “Sky Calcio Club” della prestazione di Lukaku in Inter-Atalanta. L’ex difensore del Milan sostiene che il rendimento dell’attaccante belga sia stato positivo, ma senza poter dire lo stesso per alcuni suoi compagni di squadra.

ALL’ALTEZZA – Alessandro Costacurta prova a trovare il motivo delle difficoltà del secondo tempo di Inter-Atalanta: «Antonio Conte si lamentava un pochino (nelle interviste post partita riguardo alle assenze, ndr). A me è sembrato che nel primo tempo i centrocampisti, sia nella fase offensiva ad accompagnare l’attacco sia nella fase difensiva ad andare a pressare, fossero più a posto atleticamente. Nel secondo tempo ha fatto secondo me un partitone Romelu Lukaku, che però teneva il pallone da solo perché i centrocampisti non andavano più ad aiutarlo. Si abbassavano troppo, secondo me c’è stato un calo abbastanza particolare. Un pochino troppo, da parte dei centrocampisti. Lukaku? Da quest’anno ha un grande allenatore».