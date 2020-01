Valverde esonerato dal Barcellona, in Spagna certi. Cambia Vidal-Inter?

Valverde è davvero a un passo dall’esonero. Secondo quanto rivelato in Spagna da Onda Cero e Radio Catalunya, il Barcellona avrebbe già comunicato la decisione al tecnico in attesa dell’ufficialità. Cambia Vidal-Inter?

QUASI UFFICIALE – Ernesto Valverde è giunto al capolinea. In Spagna sono certi: il Barcellona ha convocato il tecnico, attualmente primo in Liga, per comunicare l’esonero. Ora mancherebbe solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Valverde paga l’eliminazione dalla Supercoppa di Spagna per mano dell’Atletico Madrid.

ADDIO VIDAL? – L’esonero di Valverde ovviamente farebbe allontanare ancora di più Arturo Vidal dall’Inter (vedi articolo), con il rischio che il tutto svanisca nel nulla. Il cileno lamentava infatti un brutto rapporto con il tecnico, che non ha mai puntato forte su di lui. Un cambio in panchina (vedi articolo), dunque, favorirebbe la permanenza di Vidal in Catalogna.