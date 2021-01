Eriksen, spunta una nuova pretendente dall’Inghilterra – SI

Photo 192013189

Christian Eriksen continua a rimanere il centro di gravità del mercato dell’Inter. Dalla Premier League arriva una nuova pretendente, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, giornalista di “Sportitalia”.

INTERESSE – Christian Eriksen è ancora il protagonista di un gennaio in casa Inter. Ma, rispetto a dodici mesi fa, i motivi sono opposti. Stavolta il danese è in uscita, e la dirigenza nerazzurra brama offerte. Che possano aiutare ad alleggerire il monte stipendi, e a trovare risorse per provare a rinforzare la rosa. In caso contrario, nulla si muoverà alla Pinetina, né in un senso né nell’altro. Al momento non risultano essere pervenute cifre ufficiali sul tavolo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. La destinazione più gradita, anche al calciatore, è la Premier League. Si parlava di un possibile ritorno al Tottenham, e di un flebile interesse del Manchester United. Tuttavia nelle ultime ore un’altra pretende si iscrive alla lista degli interessati a Eriksen. Si tratta del Leicester City che, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, intende approfondire il dialogo con l’Inter nei prossimi giorni.