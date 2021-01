Supercoppa Primavera: l’Atalanta conquista il titolo per la prima volta

Campionato Primavera 1 TIM 2020-2021 logo

L’Atalanta sconfigge 3-1 la Fiorentina e si aggiudica la Supercoppa Primavera. Per i Campioni d’Italia Primavera è il primo titolo.

PRIMA VOLTA – L’Atalanta si presenta davanti alla Supercoppa Primavera da campione in carica dello scorso campionato Primavera. Di fronte, la Fiorentina, detentrice dell’ultima Coppa Italia di categoria. I viola hanno già vinto questo trofeo nel 2011, superando 3-2 la Roma. Ma stavolta ad imporsi sono i bergamaschi. Il primo tempo si conclude in equilibrio, con una rete per parte. Al 16′ Alessandro Cortinovis porta in vantaggio i bergamaschi. Ma al 36′ Vittorio Agostinelli trova l’1-1 viola. Bastano tuttavia otto minuti nella ripresa all’Atalanta per chiudere la gara. Al 67′ Olaf Kobacki firma il nuovo vantaggio, e al 75′ Lukas Vorlicky raddoppia, portando il parziale sul 3-1. La gara termina così, e l’Atalanta Primavera alza per la prima volta la Supercoppa Primavera.