Udinese-Inter: Conte si prepara a ridisegnare il centrocampo?

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Udinese-Inter potrebbe portare Conte a ridisegnare il suo centrocampo. Brozovic o Eriksen in cabina di regia? E come usare Sensi?

DUBBI – Udinese-Inter (in programma sabato alle 18) potrebbe essere banco di prova per alcune soluzioni alternative. Soprattutto nella linea di centrocampo. Antonio Conte potrebbe infatti aver scoperto la formula per allungare improvvisamente le opzioni a sua disposizione. Riprovare Christian Eriksen in cabina di regia può essere utile per aumentare la confidenza del danese in quella posizione. E al contempo far riposare Marcelo Brozovic, in vista del derby di Coppa Italia (contro il Milan, martedì 26 alle 20.45). Scelta – quella di schierare Eriksen regista davanti alla difesa – che potrebbe avvenire anche contro il Benevento (sabato 30 gennaio).

INTERNO – Inutile negare, nella testa di tutti l’orizzonte si ferma alla sfida col Milan di martedì prossimo. Una sfida nella sfida, per vendicare la sconfitta in campionato, superare il turno in semifinale, e arrivare al prossimo derby (21 febbraio) con un altro mood. Contro l’Udinese Conte potrà permettersi qualche rotazione anche nella posizione delle mezzali. Il grande punto di domanda riguarderà Stefano Sensi: lo rivedremo in campo, quantomeno ad alternativa da usare in corsa? Lecito aspettarsi un minimo di riposo per Nicolò Barella, che in stagione è partito titolare 21 volte su 25?

BALLOTTAGGI – Uno tra i più sicuri di una maglia da titolare è Arturo Vidal. Il cileno è rientrato in carreggiata, e ha lasciato il segno nelle ultime due sfide, trovando i primi gol con l’Inter. Conte intende continuare a dare minuti al suo guerriero, così da non spezzarne l’entusiasmo. Roberto Gagliardini attenderà invece fino all’ultimo minuto prima di Udinese-Inter per conoscere il suo destino. Se uno tra Barella e Sensi sarà titolare, con ogni probabilità il numero 5 partirà dalla panchina.