Eriksen-Inter, si chiude: c’è la data per l’annuncio. E la BBC lo critica

Eriksen si trasferirà all’Inter, ormai di dubbi non dovrebbero più essercene. La BBC, attraverso il suo sito, conferma la trattativa in chiusura col Tottenham e “critica” il danese. Altro segnale di come in Inghilterra, come spesso accade, non digeriscano il fatto che i grandi giocatori lascino la Premier League.

LE DATE – “L’Inter spera di completare l’acquisto di Christian Eriksen dal Tottenham nella giornata di lunedì. Il futuro del centrocampista danese era in dubbio sin dalla fine della scorsa stagione, quando aveva dichiarato di essere pronto per una nuova sfida lontano dalla Premier League. Dopo aver sperato di trasferirsi in Spagna, con un trasferimento che non si è concretizzato, il ventisettenne ha iniziato la stagione con gli Spurs. Un accordo per la sua cessione è pronto a essere chiuso all’inizio della prossima settimana. Eriksen, il cui contratto scade al termine di questa stagione, lascia i londinesi per una cifra che si aggira sui venti milioni di euro, nonostante il suo recente stato di forma sia stato discontinuo. Il centrocampista non era in distinta nella partita del quarto turno di FA Cup, che il Tottenham ha pareggiato per 1-1 col Southampton (vedi articolo). Diventerà il terzo giocatore che l’Inter prende dalla Premier League in questa sessione di mercato di gennaio, dopo gli arrivi di Ashley Young dal Manchester United e di Victor Moses dal Chelsea (in prestito)”.

Fonte: BBC.com – Simon Stone