Eriksen non gioca, Tottenham ripreso: per Mourinho solo pari in FA Cup

Eriksen non era neanche in panchina in Southampton-Tottenham, partita del quarto turno di FA Cup (vedi articolo). Il match è finito 1-1, che obbligherà Mourinho e i suoi a dover giocare un’altra gara, senza il danese atteso dall’Inter fra lunedì e martedì.

RAGGIUNTI – Il Tottenham pareggia per 1-1 contro il Southampton ed è costretto a un altro replay in FA Cup. I londinesi di José Mourinho si presentano con Christian Eriksen, che viaggia con la squadra, ma il danese non va nemmeno in panchina: altro segnale del suo imminente passaggio all’Inter. Nonostante l’assenza del centrocampista gli Spurs passano in vantaggio al 58′, con Heung-min Son che riesce a sbloccare la situazione su assist di Erik Lamela. A tre minuti dal termine però il Southampton riesce a ottenere il pari con Sofiane Boufal, e il risultato non cambia più. Per questo motivo la partita dovrà rigiocarsi a campi invertiti: replay al Tottenham Hotspur Stadium, ma lì Eriksen non sarà più in rosa con Mourinho.