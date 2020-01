Mourinho: “Eriksen? Non doveva chiudersi il 25 gennaio. Tottenham…”

Mourinho torna a parlare di Eriksen, dopo averlo “ignorato” alla vigilia di Southampton-Tottenham 1-1 (vedi articolo). Il manager portoghese è stato protagonista della conferenza stampa post partita e, inevitabilmente, si è dovuto esprimere sull’imminente trasferimento all’Inter del danese.

ACCETTA PERCHÉ COSTRETTO – José Mourinho non sembra affatto soddisfatto del passaggio di Christian Eriksen all’Inter: «Si può dire quello che si vuole, io non voglio dire nulla. Voglio soltanto dire che questa situazione non sarebbe dovuta avvenire il 25 gennaio. E non è colpa del Tottenham se al 25 gennaio siamo in questa situazione. L’unica cosa che posso dire è che Eriksen, sin da quando io sono arrivato, si è comportato in un modo molto molto professionale, sia con me sia con il la squadra. Il Tottenham è l’ultimo da incolpare su questa situazione, ma essere al 25 gennaio in una situazione del genere non è bello».