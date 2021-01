Eder nel domino delle punte: contatti per tornare in Italia (ma non all’Inter)

Éder Citadin Martins Inter

Eder ha fretta di tornare in Serie A e il viavai di attaccanti gioca a suo favore. Come riportato da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, il futuro dell’ex attaccante dell’Inter potrà essere in Italia senza bisogno di fare ritorno a Milano

EFFETTO DOMINO – L’OK di Fernando Llorente all’Udinese ha condizionato almeno tre-quattro trattative di mercato, a partire da quella legata a Kevin Lasagna (vedi aggiornamento). Perso l’attaccante spagnolo, il Benevento va dritto su Eder, che il Jiangsu Suning è pronto a liberare in direzione Serie A. A differenza di Stephan El Shaarawy, di ritorno a Roma (vedi articolo), per Eder il ritorno all’Inter ipotizzato nei giorni scorsi si fa sempre più complicato. Nella giornata di oggi sono proseguiti i contatti tra le parti per provare a portare a Benevento l’oriundo italo-brasiliano. L’alternativa è Patrick Cutrone, in uscita dal Wolverhampton dopo la fine del prestito a Firenze e già sondato dal Parma. Il Benevento stringe per arrivare in anticipo su Eder, ex Inter destinato a rimanere tale. E nel prossimo weekend si giocherà Inter-Benevento…