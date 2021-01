Udinese, colpo Llorente in attacco! Lasagna a rischio forfait contro l’Inter?

Condividi questo articolo

Photo 197402049

L’Udinese piazza l’acquisto del mercato invernale a ridosso della partita contro l’Inter. Come ripreso da Gianluca Di Marzio – giornalista di “Sky Sport” -, è fatta per l’arrivo di Llorente. A questo punto bisognerà vedere cosa succederà con Lasagna domani

VIAVAI IN ATTACCO – Colpo di mercato dell’Udinese a meno di 24 ore dalla sfida contro l’Inter. La società friulana ha raggiunto l’accordo con il Napoli per l’arrivo di Fernando Llorente, che ha dato il suo OK definitivo alla destinazione bianconera. L’attaccante spagnolo ovviamente non sarà a disposizione di Luca Gotti domani in Udinese-Inter, visto che il suo arrivo a Udine è previsto solo per lunedì. Il Napoli, infatti, ha preteso la disponibilità di Llorente in vista della trasferta di domenica a Verona. Curiosamente, l’operazione Llorente-Udinese sblocca anche la partenza di Kevin Lasagna proprio in direzione Hellas Verona. Trattandosi di un’affare praticamente concluso, Gotti rischierà Lasagna contro l’Inter?