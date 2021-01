Dzeko-Sanchez, Inter e Roma al lavoro per chiudere: nodo ingaggi – Sky

Condividi questo articolo

Foto da Dreamstime.com

Il possibile scambio Dzeko-Sanchez tra Roma ed Inter sta infiammando gli ultimi giorni di mercato. Le società vanno avanti e cercano di trovare la quadratura economica dell’affare.

AVANTI – Questi gli aggiornamenti sullo scambio Dzeko-Sanchez da parte di Fabrizio Romano per “Sky Sport”: «Lo scambio ha il gradimento di tutte le parti, sia tecnico che tattico. Il problema è solo di natura economica: i due ingaggi diversi dei due calciatori frenano la trattativa. L’Inter, per il cileno, beneficia del decreto crescita, cosa che non avviene invece per il bosniaco alla Roma. Ballano circa 3 milioni di differenza, le due dirigenze stanno lavorando »