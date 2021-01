Tecca: Â«Dzeko, caratteristiche uniche. Inter, sarebbe colpo scudettoÂ»

Tecca: «Dzeko, caratteristiche uniche. Inter, sarebbe colpo scudetto»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato dell’Inter, impegnata domani sera a San Siro contro il Benevento. Il giornalista analizza i benefici che apporterebbe il possibile arrivo di Dzeko in nerazzurro

CARATTERISTICHE – Queste le parole di Massimo Tecca: «Il possibile arrivo di Dzeko deve essere uno stimolo per Lautaro Martinez, non esiste nell’organico dell’Inter un calciatore con le caratteristiche del bosniaco. Non sa solo finalizzare, è un uomo squadra. Questa caratteristica manca ai nerazzurri, è un giocatore che riesce a premiare gli inserimenti. È quel rinforzo che può far fare il salto definitivo verso lo scudetto».