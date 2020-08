Dzeko, al via i contatti Juventus-Roma. Risposta Inter?...

Dzeko, al via i contatti Juventus-Roma. Risposta Inter? – SI

Nuova concorrente nella lotta a Edin Dzeko? Il bosniaco della Roma è ancora un obiettivo dell’Inter e in particolare del suo allenatore Antonio Conte, occhio però alla nuova Juventus di Pirlo

INSERIMENTO – Secondo quanto riportato da “Sportitalia” in attacco, oltre ad Alvaro Morata, Fabio Paratici ha avviato i contatti con Roberto Fienga della Roma per Edin Dzeko. L’intermediario dell’operazione è l’agente Giuffrida. Vedremo come evolverà la trattativa e soprattutto se l’Inter – dopo averci provato lo scorso anno – vorrà puntare ancora sul bosniaco.