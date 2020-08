Ulivieri: “Riaprire stadi? Onestamente credo di no, speriamo…”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha concesso un’intervista a “politica news” in cui si è espresso sulla possibilità di rivedere presto il pubblico negli stadi italiani

NON CI SONO CONDIZIONI – Ulivieri crede che al momento non ci siano le condizioni per poter incominciare il prossimo campionato con il pubblico negli stadi: «Con tutta onestà credo di no. Abbiamo vissuto una stagione particolare e dopo il lockdown ci siamo piano piano abituati a un calcio diverso. Ovviamente senza pubblico anche le dinamiche delle partite cambiano; lo abbiamo visto in questi mesi. Speriamo che si possa arrivare al più presto alla riapertura perché vorrebbe dire, in primis, che la situazione sarebbe un po’ più sotto controllo dal punto di vista sanitario. In secondo luogo, in caso vi saranno le condizioni per poterli riaprire, torneremo ad assistere al calcio che abbiamo seguito da sempre, sino a febbraio».

fonte: politicanews.it