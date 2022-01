Dybala a zero all’Inter? Marotta ci pensa, la Juventus prende il rischio – Sky

Dybala è in scadenza fra cinque mesi esatti e la Juventus, al momento, sta facendo altre operazioni (Vlahovic in primis, oggi Zakaria e Gatti, domani forse Nandez). Sull’argentino se ne discuterà, ma secondo Sky Sport non va escluso che Marotta lo porti all’Inter a zero.

IN BILICO – A febbraio, stando a quanto ha fatto sapere la Juventus, si chiarirà il futuro di Paulo Dybala in un senso o nell’altro. Ossia: rinnovo o addio ai bianconeri a parametro zero. Secondo Sky Sport, Giuseppe Marotta ha già pensato alla possibilità di portarlo all’Inter, lui che l’aveva preso dal Palermo nel 2015 quando era a Torino. La Juventus si è presa il rischio di perdere Dybala a zero, visto che ora può firmare con chiunque. Tuttavia la società di Andrea Agnelli ha preferito fare altre mosse, in modo da arrivare a Dusan Vlahovic e ai centrocampisti. Quanto potranno cambiare la storia di Dybala si capirà fra qualche settimana, ma l’Inter c’è.