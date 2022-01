Zanetti: «Lautaro Martinez preso dall’Inter con una visione. Unità di squadra»

Zanetti ha rilasciato una lunga intervista al sito argentino Pagina 12. Il vice president dell’Inter ha parlato del momento di Lautaro Martinez e della squadra, prima in classifica in attesa del derby di sabato col Milan.

MOMENTO DA PROSEGUIRE – Javier Zanetti valuta bene l’ultimo anno in casa Inter: «Questo è un momento importante. Abbiamo ottenuto lo scudetto l’anno scorso e poco fa la Supercoppa Italiana. Questo si deve a un gran lavoro del nostro allenatore e di un gruppo molto unito di giocatori. Tutti i componenti, dalla squadra ai dirigenti fino ai tifosi, si sono uniti in maniera molto forte per arrivare ai traguardi menzionati. E si continua a lavorare nella maniera migliore per questa stagione. La squadra ha una mentalità che la porta a voler essere protagonista sempre. Ha un’identità molto chiara e molta personalità per superare i momenti di difficoltà».

GRANDE CRESCITA – Zanetti esalta Lautaro Martinez: «Sono molto felice per il suo presente. Quando l’Inter l’ha comprato avevamo una visione che non era diretta all’immediato, ma a quanto avrebbe potuto fare nei tre o quattro anni successivi. È cresciuto moltissimo e questo è merito suo, perché vuole sempre migliorare. Ha conquistato un posto importante in squadra e oggi è un punto di riferimento per i tifosi e per i suoi compagni. Inoltre sono felice come argentino, perché vedo il suo livello e il suo presente in nazionale».

NUOVO RUOLO – Zanetti spiega in cosa consiste la sua carriera dirigenziale: «Quando ho deciso di essere dirigente e l’Inter mi ha comunicato che sarei diventato il vicepresidente ero molto felice. Allo stesso tempo, però, sapevo di avere una grande responsabilità. Per questo ho terminato la mia esperienza da calciatore e iniziato quella da dirigente da zero. Avevo intesta di dovermi preparare e ho studiato all’Univeristà, perché la mia funzione non è legata solo alla parte sportiva e volevo avere una visione a 360°, per essere utile in tutte le aree. Ci sono molte cose da fare, continuo ad apprendere in questa nuova vita».

SELECCION – Zanetti prosegue sul rendimento dell’Argentina, che due giorni fa ha vinto 1-2 in Cile (vedi highlights): «Non mi sorprende il presente della nazionale, perché abbiamo vinto con merito la Copa América e stiamo dando continuità a un lavoro iniziato con grande silenzio. Mi rende felice quanto fatto da Lionel Scaloni, Walter Samuel, Pablo Aimar e Roberto Ayala (il corpo tecnico dell’Argentina, ndr), so cosa sono come persone e come lavorano. Quanto visto col Cile dimostra che per la nazionale tutte le partite sono importanti: anche se siamo già qualificati abbiamo vinto in trasferta. Serve per preparare al meglio i Mondiali».

Fonte: pagina12.com.ar – Leonel Lenga