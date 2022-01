Inter-Liverpool, dalla Coppa d’Africa la ‘buona notizia’ è doppia

Inter-Liverpool si giocherà soltanto il 16 febbraio, ma già oggi c’è un minimo vantaggio per i nerazzurri (per quanto possa essere definito tale). La Coppa d’Africa terrà i Reds privi di due dei loro big ancora per un po’.

NIENTE RIENTRO ANTICIPATO – Mohamed Salah e Sadio Mané torneranno a disposizione del Liverpool solo a pochi giorni dalla partita contro l’Inter. Le rispettive nazionali, Egitto e Senegal, si sono qualificate oggi per le semifinali di Coppa d’Africa. La prima ha battuto 2-1 il Marocco di Achraf Hakimi ai tempi supplementari, in rimonta con gol e assist proprio di Salah. La seconda stasera ha fatto 3-1 alla sorpresa Guinea Equatoriale e Mané ha servito la palla dell’1-0. Questo significa intanto che giocheranno le semifinali: mercoledì 2 febbraio alle 20 Burkina Faso-Senegal, ventiquattro ore dopo Camerun-Egitto (contro André Onana). Poi ci saranno le finali, domenica 6 febbraio: alle 17 quella per il terzo posto, alle 20 quella che assegna la Coppa d’Africa. Jurgen Klopp li riavrà non prima di lunedì 7 (ma probabilmente sarà qualche giorno dopo), e potrà allenarli solo pochi giorni prima di Inter-Liverpool di mercoledì 16 in Champions League.