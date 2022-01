Sanchez unico titolare che può davvero cambiare l’Inter a partita in corso

Sanchez è rimasto all’Inter in questa stagione per prendersi più che una rivincita. L’attaccante cileno, una volta ritrovata la migliore forma atletica, dimostra di essere un valore aggiunto per la squadra di Inzaghi. E da febbraio in poi potrà essere ancora più decisivo per le sue caratteristiche

ATTACCO COMPLETO – Il nuovo quintetto a disposizione di Simone Inzaghi in attacco può avere diverse soluzioni di coppia. Con l’aggiunta di Felipe Caicedo al pacchetto offensivo è possibile utilizzare anche il doppio centravanti (con Edin Dzeko) oltre alla doppia punta ibrida argentina (Joaquin Correa e Lautaro Martinez). E ovviamente la soluzione combinata, che è quella preferita da Inzaghi. L’unica certezza, per la sua duttilità e unicità nella rosa dell’Inter, è rappresentata da Alexis Sanchez, molto più che una riserva. E non solo per l’ingaggio da primadonna assoluta nella rosa di Inzaghi.

JOLLY TUTTOFARE – Il numero 7 cileno va considerato alla stregua dei titolari. E può trovare spazio giocando in coppia, alle spalle del centravanti (3-5-1-1) ma anche in un tridente. Sia a supporto delle due punte (3-4-1-2) sia agendo da spalla dell’altro trequartista (3-4-2-1), ruolo che Stefano Sensi non potrà ricoprire più. E in alternativa anche come ala (3-4-3) in un attacco che potrebbe coinvolgere Ivan Perisic, avendo a disposizione la novità Robin Gosens come esterno sinistro a tutta fascia. Tre soluzioni interessanti, oltre al 3-5-2 di partenza, che rendono Sanchez determinante soprattutto a partita in corso. Per cambiare l’inerzia di ogni prestazione. Ma guai a considerarlo una riserva: se sta bene, è un titolare a tutti gli effetti. Anche part-time.