Dybala, situazione in stand-by. Inter ferma, Milan al momento defilato – Sky

Paulo Dybala è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. La situazione relativa all’argentino, però, è in stand-by: il club nerazzurro, secondo Sky Sport, al momento è fermo. Il Milan resta invece defilato

STAND-BY – Alessandro Sugoni, intervenuto su Sky Sport, fornisce le ultime sula situazione relativa a Paulo Dybala: «Dybala? In questo momento è una situazione per cui il Milan non c’è. Se fra qualche settimana abbassasse le richieste, i rossoneri potrebbero entrare in scena. Vedremo intanto cosa succederà alle altre trattative che ha l’argentino: al momento sono tutte in stand-by, a cominciare anche a quella che riguarda l’Inter».